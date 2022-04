Le Peni uus pehme kuvand ja kassipildid tõid Prantsuse valimistele põnevuse tagasi

Mõnda aega tundus, et ees seisvad Prantsusmaa presidendivalimised peaksid tulema täiesti põnevusvabad. Seda eriti 24. aprillil toimuvas teises voorus. Peavoolutarkus ütles, et ametis olev president Emmanuel Macron läheb seal vastamisi mõne peavoolust eristuva kandidaadiga, kelleks on tõenäoliselt jälle Rahvusliku Liidu juht Marine Le Pen. Ja seal peaks Macron suurelt võitma. Eriti tundus see niimoodi olevat pärast Venemaa Ukraina sõja algust, mille prantsuse rahvas mõistis valdavalt hukka, koondudes kriisiajal riigilipu ümber ja pannes presidendi toetusreitingu kasvama.

Kuid enne pühapäeval toimuvat esimest vooru on Macroni populaarsus vajunud tagasi sõjaeelsele tasemele ja ekspertide senine kindlus on mõranema löönud.