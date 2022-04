Ukrainal on võimalik oma reservüksused korralikult relvastada ning kui praegu on nende armee suurus suurusjärgus 300 000 inimest, siis õige varsti juba pool miljonit, sealt edasi isegi kuni 700 000. Armeesse minna soovijaid on väga palju, aga siiani piiras vastuvõttu relvastuse vähesus.