Kevad on tulekul ja ka sõda ei saa igavesti kesta. Paraku tuleb meil musta varju all, õige ja vale üle pead murdes ning ebakindluses ilmselt veel pikalt vastu pidada. Selle juures on abiks kaastundlik hoiak ja tegutsemine, hoolimise näitamine nii sõnade kui tegudega. Nii enda suhtes, oma lähikonnas kui kõigi suhtes, kes praegu kannatavad.