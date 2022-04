Tundub, et Ukraina sõjakoledusi jälgides ja neile emotsionaalselt kaasa elades on jäänud eesti avalikkusele suuresti tähelepanuta, mida samal ajal nende selja taga toimetatakse ning kuidas Stenbocki majast saadetakse riigikokku järjest ja järjest eelnõusid, kuhu on salaja sisse sokutatud laialdaselt demokraatiat ja vabadusi piiravaid paragrahve.