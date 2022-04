Kui Ukraina ametlikel andmetel räägitakse 700 Venemaa tankist, mis on kas purustatud või üle võetud, siis sõltumatute organisatsioonide koondhinnangul on selliste tankide arv suurusjärgus 430, mida on ka väga palju ehk siis sõja varasemas faasis nii 11-12 tanki päevas, nüüd natuke vähem.

Ja kui tankid ei julge rünnakule minna, siis jalavägi ilma tankide toetuseta hakkama ei saa. Jääb kaudtuli, aga kui nüüd ka selle vastu saab abi, siis läheb Venemaa armeel keeruliseks, sest sõdurite motivatsioon kontaktlahingusse minna on pehmelt öeldes madal.