Eero Merilind: kaks kolmandikku Eesti meestest on rasvunud, iga viies stressis, iga neljas suitsetab. Kuidas me kodumaad kaitseme?

Üsna suur probleem meie tervisemaastikul on ka isehakanud toitumisnõustajad, personaaltreenerid, vaimse tervise spetsialistid – neid on lausa hordidena ning kasu asemel võib mõne taolise spetsialisti käe all sündida hoopis kahju. Need inimese jaoks eluliselt nii olulised valdkonnad peaks olema kindlasti riiklikul tasandil reguleeritud. Üks võimalus on, et kõnealust nõustamist hakkavad pakkuma tervisekeskused, kus on litsentseeritud nõustajad. Tervisekeskuse eesmärk peakski olema hoida inimest võimalikult tervena – just nii nagu Haigekassagi soovib muuta oma nime Tervisekassaks eesmärgiga, et keskenduksime pigem sellele, kuidas olla terved.

Täna aga näeme jätkuvalt meditsiinisüsteemis ikkagi rohkem tagajärgedega tegelemist kui põhjuste otsimist ja ennetamist.