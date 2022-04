KOLUMN | Janek Mäggi: verejanulised meediatarbijad tuleb päevapealt ravile saata

Lapsepõlves vaatasin koos vanaemaga tihti tema fotoalbumeid. Küsisin talt, et miks nendel piltidel on nii paljud inimesed surnud? Vanaema seletas, et eluajal ei õnnestunud alati pilti teha. Need laibad, minu lähisugulased, olid siiski ilusad. Juuksed hoolega kammitud, korralik ülikond või kleit seljas, lilled ümber. Piltide üle on mul siiski hea meel, sest nad kajastavad toonast kultuuri ning osade lähisugulaste välimusest ei oleks mul ilma nende piltideta õrna aimugi.

Enam selliseid ilupilte ei tehta. Nüüd vaatavad meediast vastu ära rebenenud käed, purustatud pead, vereloigus tükkideks lennanud kehad.