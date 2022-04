Kui hakkame võrdlema Putinit Antikristuse, Sauroni või Luciferiga, siis me asetame Putini vormi, mis tõstab ta surelikust tasandist kõrgemale, ehk müütilisele. Nimetades teda saatanaks, me ühelt poolt dehumaniseerime teda, et oleks lihtsam põlata, vihata, võimaluse korral hävitada, sest inimest empaatia olemasolu puhul ei ole kerge hävitada. Kuid teisalt omistame talle (ala)teadlikult "müütilised" omadused, mis mõne arhetüübiga kaasas käivad.

Pealegi on kurjusel ligitõmbav olemus.