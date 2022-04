ARVUSTUS | Briti teleiidoli mitu palet: kuningakoja kamraad, kes salamahti lapsi vägistas

Netflixi värskes dokumentaalsarjas „Jimmy Savile: A British Horror Story” heidetakse tema võigastele tegudele valgust, ent kohati tundub, et ainest käsitletakse siidkinnastes. Sõna saavad needki, kes perverti siiani õigustavad.

Jimmy Savile’i (1926–2011) nimi oli eestlastele enne rõlget pilastusskandaali pigem vähetuntud. Suurbritannias lõi Savile’i täht eredalt särama 1970-ndatel. Ajal, kui Eesti oli Nõukogude Liidu rüpes ja kaugel läänes toimuvast palju ei räägitud. Erinevalt praegusest, mil Briti telestaaride ja kuningakoja liikmete kollased seiklused on kõigest hiireklõpsu kaugusel – The Sun ja The Mirror peegeldavad kõmumaailma telgitaguseid.

Savile sai kuulsaks ennekõike telesaadete tõttu. Ta oli rahvamees, kes pildus sekka ka alla-vöö-huumorit, aga seda peeti talle omaseks. Tema eraelu kohta jõudis avalikkuseni ainult tõik, et ta on oma emasse väga kiindunud. Ametlikult tema kõrval kunagi ühtegi kaaslast polnud, laste saamisest rääkimata.



Kaheosalise doksarja avaosas näeme arhiivikaadreid tema fenomeni kujunemisest ja sedagi, kuidas kõrvalseisjad tagantjärele ohkavad, et poleks osanud arvatagi, et säärane hea mees on kurjuse kehastus.