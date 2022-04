Suurem osa maailma isegi ei adunud, et Zelenskõi on juut, enne kui Venemaa hakkas Ukrainat natsismis süüdistama. Kuidas teile kui rabile sellised süüdistused tunduvad?

Minu vastus koosneks kahest osast. Esimene ja kõige lihtsam on see, et me peaksime hindama kõiki elusündmusi faktide põhjal. Ainult kahe riigi armee on siit juute välja ajanud: natsid ja venelased. Natsid 1940-ndatel, kui nad hävitasid Ukraina juute, ja praegu Putin. Mina ei saa nüüd küll aru, keda Venemaa praegu natsideks peab.