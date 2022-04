SÕJARAPORT | Teet Kalmus: kadõrovlased jäid Mariupolis omade tule alla. Vihm jätab venelaste masinad Donbassis mutta

Samas on Mariupoli kaitsjate seis jätkuvalt ülimalt keeruline ning tänane olukord rinnetel nende jaoks niipea mingit muutust paremuse poole ei luba. Helikopterid lendasid niikaua, kui Venemaa armee nad avastas, peale seda ei saa neid enam kasutada.

Ilm. Eelmisel nädalal kirjutasin, et võib juhtuda, et ilm hakkab mängima Donbassi lahingutes olulist rolli. Paistab, et nii ka läheb. Homme-ülehomme peaks seal tulema sademeid kokku 40 mm, siis veel jätkuvad vihmad terve nädala jooksul ehk põllud muutuvad liiga pehmeks arvestava osa Venemaa sõjatehnika jaoks. Seetõttu peavad nad sõitma ja ka peatuma teedel, kus nad on heaks sihtmärgiks.