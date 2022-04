Hirmunud Venemaa armee sõdurid otsustasid omal käel parandada militaarsõidukite Tigr kaitseomadusi, paigutades autode katustele ja külgedele lisaks tankidelt võetud n-ö telliseid (lõhkereaktiivsoomus ehk Explosive Reactive Armour ehk ERA), mis oma olemuselt on lõhkekeha, mis tanki ründamisel plahvatab ja seetõttu vähendab oluliselt ründerelva poolt tekitatavat kahju. Küll eeldab see väga paksu soomuse olemasolu, autode puhul tekitaksid need "tellised" plahvatuse, mis hävitaksid autot veelgi enam. Sellised nupumehed siis Venemaa armees.