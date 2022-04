KULTUURIBIIT | Näitleja Veiko Porkaneni playlist

Veiko Porkanen ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

Rita Ray „Disco Stu“

Tahaks ka olla naine, kes niimoodi suudab laulda.

Rubundi „Kuidas olla“

Bänd, mille sarnast ma varem Eestis kuulnud pole. Terve nende album „Müha“ on puhas kuld.

Aldous Harding „The Barrel“

Artist säärase kiiksuga, mis ajab endal ka kruvid logisema

BOA „Sam Gendel & Sam Wilkes“

Filmi „Malcolm & Marie“ soundtrackilt väga hea materjal, mida lavale panna, aga veel parem lugu, mida öösel tühjas linnas jalutades kuulata.

The Peppers „Pepper Box“

Minu elu esimese DJ-seti avalugu. Loodan, et see ei jää viimaseks.

King Krule „Easy Easy“

Aitab teise universumi uksepakule.

Connan Mockasin „I’m the man, that will find you“

Kõlab Vanemuise teatri lavastuse „Tõrksa taltsutus” praeguse prooviperioodiga kenasti kokku.

Problem number 6 „Bruno Pernadas“

Viimase aja üks vahva leid, mis väga hästi köögis tantsima paneb.

Dumbo gets mad „Makes you fly“

Selline lugu, mille peale ajad käed laiali ja hakkad end keerutama.

Miles Davis quintet „It never entered my mind“

Hea lugu mõtisklemiseks, mille lõpus saab lajatada endale vasta laupa ja öelda: „Kuidas ma selle peale varem ei tulnud.“

TÕRKSA TALTSUTUS

Vanemuise teatris esietendub 23. aprillil, kuupäeval, mida peetakse William Shakespeare’i sünni- kui ka surma-aastapäevaks, Shakespeare’i komöödia „Tõrksa taltsutus“. Lavastus viib meid ajas 400 aastat tagasi, mil Itaalia kuulsas ülikoolilinnas Paduas hakkavad hargnema iseäralikud sündmused.

Näidendi lugu räägib Veiko Porkaneni kehastatavast noormehest Petruchiost, kes taltsutab tõrksa naisterahva. See on üks vaimukas lugu, mis täidab aga suuremat eesmärki – üks olulisi teemasid on võim ja sellega kaasnev vastutus.

„Tõrksa taltsutuse“ toovad lavale näitlejad Maria Annus, Maarja Johanna Mägi, Veiko Porkanen, Oskar Seeman, Ken Rüütel, Andres Mähar, Hannes Kaljujärv, Karol Kuntsel, Priit Strandberg, Markus Habakukk Kuressaare teatrist ning külalistena Kristjan Üksküla ja Janek Joost. Lavastuses teevad kaasa ka Jakobi Mäe teatristuudio noored.

Lavateksti on tõlkinud Georg Meri. Muusikalise kujunduse eest hoolitseb lavastaja Priit Strandberg. Lavastuse stsenograaf on Maarja Meeru, kostüümikunstnik Gerly Tinn ja valguskunstnik Margus Vaigur (Endla teater).