Kui seni räägiti, et oodatakse vaherahu, siis nüüd on Euroopa Liit oma kõrge esindaja Borelli sõnul teatanud, et „see sõda võidetakse lahingutandril” ja „Ukraina relvastamist jätkatakse” ning kutsunud EL-i riike relvaabi suurendama ning andma Ukrainale, mida Ukraina küsib. Borelliga saab ainult nõustuda. Ennustaksin, et kahe-kolme nädala jooksul hakkab selguma, kes jääb nendes tapatalgutes peale.