Loodan, et ukraina ja venemaa rahvas lepivad millalgi. Vaadake näiteks Hitleri Saksamaad: nad sõdisid terve maailmaga, tapsid ja hävitasid. Praegu on ikka veel inimesi, kes peavad sakslasi natsideks, aga neid on vähe. Enamik maailma suhtub sakslastesse tänapäeval normaalselt.

Ja ka selleks, et venelastesse hakataks jälle normaalselt suhtuma, kulub aega. Palju oleneb nendest Venemaa juhtidest, kes tulevad pärast Putini režiimi.