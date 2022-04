Laiemas plaanis on selge, et Ukraina sõja tõttu on kartlikumad kaugemate lähteturgude turistid, kes on hakanud meie regiooni plaanitud reise tühistama. Neil turgudel puudub selge arusaam, kus me Ukraina suhtes geograafiliselt paikneme ja kui väike on praegu Ukraina sõja eskaleerumise tõenäosus. Meie turismiekspordi põhiturud on meie enda naabrid (Venemaa erandiga mõistagi), kellel on olukorrast adekvaatne arusaam. Seega on nad endiselt meie turismiturundusele ja -pakkumistele avatud ning valmis meid võimaluse korral väisama.