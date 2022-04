Kas paremäärmuslus on uus punk?

See suundumus on saanud nimetuse USA paremäärmuslase James Masoni 1980. aastatel avaldatud artiklisarja järgi, mille idee on terrorirünnakute abil kiirendada ühiskonna kokkuvarisemist ja kutsuda esile rassisõda. Paremäärmuslastelegi toona liiga radikaalsena tundunud teooriat hakkasid noorema põlvkonna esindajad 2011. aastal levitama internetifoorumis Iron March.

Foorumist võrsus mitu vägivalda propageerivat rühmitust, mis on seotud mõrvade ja terrorismiga. Iron Marchi looja, Vene kodaniku Ališer Muhhitdinovi kirjutatud ning vägivalda õigustav ja ülistav raamat on leitud ka Eesti paremäärmuslaste valdusest, seda kirjeldatakse aastaraamatus ohu ennetamise kontekstis kui viimaste aastate ohtlikemat arengut.

Kapo peadirektori Arnold Sinisalu sõnul on ametil tulnud viimasel ajal rohkesti tähelepanu pöörata neile paremäärmuslastele, kelle tegevus on küll pigem sümboolne ja jääb enamjaolt sotsiaalvõrgustikesse, kuid halbade tegurite kokkulangemise korral võib kaasa tuua rünnakud inimeste elu, tervise ja vara vastu