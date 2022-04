JUHTKIRI | Ukraina ootab meie panust kollektiivkaitsesse

Ta on ikkagi sõdiva maa juht. Ja sõjas pole kohta lõpmatutele viisakustele ja poliitkorrektsuse nüanssidele. Sõjas tuleb liitlastele öelda asju nii, nagu need on. Kasulik on ka endale tõsiasju ilustamata teadvustada.

Kõigepealt: Ukraina pole sõjas mitte seepärast, et tal oleks Venemaaga mingi omavaheline lahendamata konflikt. Ukraina kaitseb praegu kogu Euroopat. Piltlikult öeldes on iga Ukrainas hävitatud Vene tank ja tapetud Vene sõdur üks potentsiaalne ühik meie vastu vähem. Hästi ilmestab ukrainlaste saavutusi see, et praegu vaatab Vene piiritagustest garnisonidest vastu sisuliselt tühjus. Pea kogu moskoviitide ressurss on suunatud Ukraina vastu.