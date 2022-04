Keskerakonna segadus. Minister Aas nii jätkab kui ka astub tagasi

Poliitringkondades liikus viimasel nädalal jutt, et Keskerakond planeerib ministrivahetust. Eile sai see jutt külge ka nime: Taavi Aas, kelle kanda on majandus- ja taristuministri portfell. Ent sealtmaalt läksid asjad segaseks. Uudised Aasa taandumisest asendusid palju ähmasemate kommentaaridega kuni selleni välja, et Eesti Päevalehega kõnelnud allikad rääkisid täiesti erinevat juttu.

Kõlasid laused: „Täna ei plaani ministrit vahetada”, „Ministrivahetust ei ole plaanis arutada”, „Igasugu vangerdusi mõeldakse ikka aeg-ajalt, aga Aas küll löögi all pole”, „Jah, Taavi on aeg-ajalt rääkinud, et tahaks ära minna, kuid kellel siis sellised mõtted peast läbi ei käi”, „Küsige Aasa käest”, „See võib olla kellegi sepitsus.”