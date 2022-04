Vaba Lava kommentaar loole "Narvasse vene teater, Julia Aug teatrijuhiks?"

1) „Näiteks pole Vaba Lava oma algset funktsiooni – korraldada väiketeatrite etendusi – sugugi täielikult õigustanud. Küünilisemale vaatlejale võib tunduda, et linna magusaimal ja kalleimal rendipinnal Telliskivi loomelinnakus toimub vähe etendusi, kuigi neil ongi spetsiifilisema suunitlusega programm ja selliseid etendusi mängitaksegi vähem kordi.“

Samamoodi on oluline, et toimiks Vaba Lava asutamise ajal kehtinud kokkulepe: väiketeatritel oleks lavastuste näitamiseks ja mängimiseks Tallinnas mõistlikel tingimustel paik. „Kuidas seda tagada ja millistel juriidilistel alustel, see on SA Vaba Lava juhatuse, nõukogu ja kultuuriministeeriumi omavaheliste kokkulepete teema,” sõnab Alliksaar.

Vaba Lava Tallinna teatrimaja on väike- ja erateatrite jaoks etenduste arvult olulisim mängupaik Eestis – see on arvudega tõendatav fakt. Iga arvu taga on konkreetne tegevus. Näiteks 2021 andsid Vaba Lava Tallinna teatrimajas kümme erinevat väiketeatrit 43 etendust ja tegid 39 proovipäeva. 2022. aasta jooksul on meil juba tänaseks seitse erinevat väiketeatrit andnud 26 etendust. Normaalaastal (kui etendustegevus pole COVID-i tõttu piiratud) on era- ja väiketeatrid andnud meie Tallinna teatrimajas 100-150 etendust. Seda on enam, kui kusagil mujal Eestis.

Ja korrakem üle – ka Vaba Lava ise on väiketeater, meie omalavastused ja kaasproduktsioonid moodustavad Vaba Lava repertuaarist ca 40%.

Oluline on siinkohal rõhutada – meie Tallinna teatrimaja suure saali rendihind väiketeatri jaoks on 390.- eurot/õhtu. See on kogu meie tegevusaja jooksul olnud Tallinna soodsaim blackbox-saali hind ja me oleme seda teadlikult doteerides sellisena hoidnud. Sest kommertsturuhinnaga üle 1000.- euro/õhtu ei jaksaks väiketeatrid seda saali rentida.