Mitmed inimesed imestasid Austria kantsleri visiidi üle, et milleks see kõik. Aga see oli ülimalt oluline, sest Euroopas ja maailmas laiemalt oli levinud mõtlemine, et Putin ei ole asjadega kursis, et talle ei kanta kõike ette. Nüüd oli kantsleril privaatne vestlus Putiniga saksa keeles ning Putini vastusest selgus, et tegemist on lootusetu juhtumiga ning just peale seda kohtumist anti Ukraina relvastamise osas täiskäik edasi. Isegi Ungari on nüüd selles paadis.