Hiiumaalt küüditatud rootsi rahva kild põgeneb Ukraina sõja eest

Pattana. Katüflar. Pürkan. Kärpsar.

Mis need on? Veel üks seos, mis ühendab Eestit Ukrainaga ja näitab väiksemate rahvaste traagilist saatust suuremate meelevallas.

Täpsemini osa eesti-rootsi segakeelest, mida siit mitme sajandi eest lahkunud hiiurootslased ikka elus hoiavad. Praegu Ukrainas Hersoni oblastis Zmijivka külas elavad hiiurootslased jõudsid sajandeid tagasi esmalt Hiiumaale, sealt küüditas Vene keisrinna nad Ukrainasse, kust nad nüüd taas sõja jalust põgenevad.

Pattana – pardid, katüflar – kartulid, pürkan – porgandid, kärpsar – kõrvitsad.

Rootsi ajalooõpetaja Jörgen Hedman on suure osa oma ajast pühendanud hiiurootslaste uurimisele ja nüüd korraldab ta nende sõjast päästmist. „Praegu on kolm Rootsi päritolu peret jõudnud Hersonist Gotlandile. Sealt põgeneda on riskantne ja me ei tea, kas rohkem peresid pääseb välja,” ütleb Hedman.