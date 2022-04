Kirjad pommivarjenditest, Butša veresaun. Vaba Lava toob Ukraina tragöödia teatrilavale kirjade vormis

Eesti juurtega näitleja ja lavastaja Julia Aug lavastab Vabal Laval päevakajalist ja valusat, kuid omal moel ka lootust andvat lugu (kahjuks endiselt kestvast) Ukraina sõjast. „Х** войне. M*** sõda” kõneleb sellest, mis praegu toimub. Sellest, kuidas sõda algas. Sellest, mis saab inimestest, kelle sõda lahutab. Publiku ette jõuavad kirjad, mis on kirjutatud pommivarjendites, lood päris inimestelt. Lavastusmeeskonda on juba kutsutud ka Euroopasse. „Võib-olla seal ongi selle lavastuse järele suurem vajadus, et inimeste silmad avaneksid,” ütleb intervjuus Vaba Lava arendusjuht Mart Rekkaro.

Millal idee lavastusest formeerus?

Mõte midagi teha hakkas küpsema kohe, kui esimene sõjašokk möödus. Ja kuna elu lausa kirjutas Juliale peatükke ette – kirjad sõpradelt, kirjad pommivajenditest, õuduspildid uudistest –, oli otsus selge, et teeme lavastuse valmis.