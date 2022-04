JUHTKIRI | Tähtis on põgenikud tööle saada

Möödunud nädala lõpu seisuga oli hakanud mingis vormis tööd tegema üle 2000 pagulase ehk ligi viiendik ajutise kaitse saanuid. Kõigi huvides on, et see protsent kiiresti suureneks.

Kõigile tööd leida on kindlasti valulik. Kõigepealt põgenikele endile – meediastki läbi käinud lood sellest, et kõrgharidusega inimesed peavad teenima elatist lihttööga, kinnitavad paratamatut. Eks ole eestlastelgi meeles vanaemade ja -isade kirjeldused nõudepesijaametist, millega tuli pärast Punaarmee eest põgenemist uus elu üles ehitada.

Nende hirmudega tuleb tegeleda. Alustades tõdemusest, et suvel, kui hooajatöid on rohkem, on siiani pigistanud pigem tööjõupuudus. Paljud omavalitsused ootavad saabujaid pikisilmi, et saada majandusarengule lisatõuge. Tõenäoliselt kujuneb probleemiks hoopis sooline ebavõrdsus, sest peaaegu kõik tööealised saabujad on naised.