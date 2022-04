SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelaste Musta mere lipulaev on audis. Raskerelvad on teel. Öised partisanid on liikvel

Ülekaalukalt kõige märkimisväärsem sündmus leidis aset Mustal merel, kus Ukraina ründas laevatõrjerakettidega "Neptun" venelaste Musta mere laevastiku lipulaeva, raketikandjat "Moskva". Rünnak oli edukas. Tegemist on suure laevaga, mis on ehitatud sealsamas lähedal Mykolaivis, laeva meeskond oli 500 sõjaväelast ning aluselt olnuks võimalik tekitada rakettidega Ukrainale palju pahandust. Sõjalarv sai kuulsaks juba varem tänu Ussisaare kaitsjale, kes saatis vene sõjalaeva sinnasamusesse. Praeguste andmete kohaselt tabas rakett laeva vasakut külge, pardal olnud lahingumoon plahvatas ja kahjustused on nii suured, et mingist lahinguvalmidusest pole enam niipea juttugi.