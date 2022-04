Isamaa Naiskogu avalik pöördumine: EKRE naised, pange Mart Helmele aru pähe!

Eile rääkis EKRE endine erakonna juht Mart Helme riigikogu kõnepuldist muuhulgas: „Ukrainast tassitakse meile sisse nakkushaigusi, mille kohta me oleme arvanud, et neid Eestis enam ei saa kunagi olla“. Ja lisas: „Need naised, noored naised, me ei tea, mida nad siin tegema hakkavad. Võib-olla sajad tuhanded naised nendest hakkavad prostitutsiooniga tegelema. Kes võtab mürki ja ütleb, et see nii ei lähe?“