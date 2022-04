ARVUSTUS | "My Salinger Year" on kui kirjanduslik rom-com 90ndate New Yorgis

Kirjanik Joanna Rakoffi memuaaridel baseeruv draama asetab meid kesk üheksakümnendate kirjanduslikku New Yorki. Epohhi, mil The New Yorker oli ainus aktsepteeritav lõunalaua lektüür ja „Kuristik rukkis“ laiutas iga endast lugupidava noore öökapil. Äsja ülikooli lõpetanud Joanna (Margaret Qualley) on üks tuhandetest suurlinna kolinud kirjanikuhakatistest. „Ma tahtsin olla erakordne,“ sõnab ta pilguga vaataja võrkkesta puurides. Olude sunnil peab noor naine ometi leppima assistendikohaga kirjandusagentuuris, kus tema ülesandeks on Salingeri fännikirjadele vastamine. Ehkki Salinger on filmis sümboolselt kohal ja figureerib (turunduslikel eesmärkidel?) isegi pealkirjas, on „Minu Salingeri-aasta“ klassikaline noore naise (karjäärialase) eneseotsingu lugu, mida raamistavad suurlinna müra, murenevad suhted ja võimukas ülemus.

Nagu romantiliste komöödiate puhul sageli, on karmisõnaline boss – see noore hinge ambitsioonide ees seisev murdumatu jääkamakas – siingi filmi tegelik magnet. Ehkki filmi verinoores protagonistis on võluvat südamlikkust, hoiab filmi (ja firmat) ülal keskealine ahelsuitsetaja Margaret (Sigourney Weaver), kes mõjub sama jõuliselt kui „Saatan kannab Pradat“ ikooniline Miranda Priestly. Margaret ei pillu küll sedavõrd meeldejäävaid repliike kui lillemustreid kiruv moeajakirja peatoimetaja, ent krehvtisusega ka ei koonerdata. Moetööstuse asemel pakub antud juhul iroonia-ainest 90ndate tehnoloogiabuum, mis ei ole vanakooli kontorist veel välja pressinud trükimasinaid, telliskivi suuruseid diktofone ega fännikirju, ent õõnestab salakavalalt inimeste vaimu.