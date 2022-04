Ülestõusmispühadele eelneval vaiksel laupäeval on keskne tähendus kannatustel. Eriti ilmekas on see just täna, mõeldes sõjakoledusele, inimkannatustele ja barbaarsusele, mida saadavad korda vene väed Ukrainas naiste, laste ja kaitsetute inimeste kallal.