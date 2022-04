Viieaastane Ivan ja 11-aastane Matvei mängivad Nõmme hoovis helges kevadpäikeses koguka valge koeraga. Nende ema Julia keedab köögis suure potiga borši, hunnik Ukraina pekki ja tilli on juba valmis hakitud. Seda idülli – et nad on Eestis, koos ja terved – ei oleks nad veel paar päeva tagasi uskunud.

Kohtume Julia ja lastega 13. aprillil. Mõni päev tagasi olid nad Venemaal sõdurite valvatavas rongis teel tundmatusse. Kuus päeva tagasi olid nad oma kodus Rubižne linnas Luhanski oblastis keset julma sõjategevust.