Kirjanik Serhi Žadan (47) pole Ukraina sõja ajal Harkivist lahkunud ja korraldab seal abi kogumist. Ta pole ainult palju tõlgitud ja auhinnatud kirjanik, vaid ka muusik, poeet ja kodanikuaktivist. Žadan osales oranži revolutsiooni sündmustes ja oli üks Euromaidani korraldajaid, 2014. aastal ründasid venemeelsed protestijad teda pesapallikurikaga. Sellele teadmisele lisaks asjaolu, et „Depeche Mode” algab motoga „Kohtunik on piider – Metalist on liider”, ning kohe on selge, et selline värk mulle istub ja oodata on raju sõitu. (Harkivi Metalist on linnas tegutsev jalgpalliklubi – P. K.)