Eesti tarkvarafirma Net Group on arendanud välja pilvepõhise digiõppeplatvormi Schoolaby (www.schoolaby.com), millest on nüüd Ukraina sõja eest põgenenud õpilastel palju kasu. „Hakkasime panema sinna kuu aega tagasi Ukraina abiturientidele mõeldud keskkooli lõpueksamite kordamiskursuseid. Kõigepealt 5.–11. klassi matemaatika, siis füüsika, astronoomia jne,” ütles Net Groupi juht Priit Kongo. Matemaatika õppekava autor on Ukraina sertifitseeritud vanemõpetaja Svitlana Mištšenko.