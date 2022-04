Prokuratuuri sotsiaalmeedias mõisteti veebruaris hukka Eesti Ekspressis ilmunud Danske Banki lugu, kus oli kriminaalasja materjale kasutatud. Kas olete juba analüüsinud, kust leke tekkis?



See on küll teise osakonna rida, aga juhtkonnas arutasime seda juba enne avaldamist. Just detsembris lõpetasime eelmise lekke uurimise. Arvatavasti tuli see Itaalia kaudu (Itaalia väljaanne L’Espresso sai kätte Danske pangaga seotud ülekuulamise protokollid – toim). Kaugele me selle menetlusega ei jõudnud. Itaalia ajalehe peatoimetaja kuulati üle. Ta luges ette kõikvõimalikud Itaalia seadused, mis keelavad tal reeta oma allikat. Menetluse tulemusel saame öelda, et jah, leke ei käinud meie kaudu, see on infosüsteemide abil kontrollitud. Ei tohi unustada, et lekked pole kunagi meie huvides.