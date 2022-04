ARVUSTUS | „Kiik, kirves ja igavese armastuse puu”. Wes Andersoni teoste hõng Eesti filmis

Film räägib kahest sõbrast, kes võtavad ette 400-kilomeetrise teekonna, et raiuda maha peategelase ja tema endise kallima „igavese armastuse puu”. Ühtki nii pikka vahemaad tegelikult Eestis pole, nii et saame varakult aimu, et film kulgeb mingisuguses ambivalentses alternatiivreaalsuses (et sel kirjutisel ka mingit hariduslikku väärtust oleks, täpsustan, et Sõrve sääre tipust Narvani on 393 kilomeetrit). Peategelase nimi on Kiik, nii et nüüd peaks teil olema kogu info, mis filmi kummalist pealkirja seletaks.