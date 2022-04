SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Hiina meedia usaldus pöördus Ukraina poole. Kogu Venemaa on praegu kaitseta

Sõjandusekspert Oleg Ždanovi hinnangul on Venemaa armee üksuste rünnakupotentsiaal ammendunud kahe nädala pärast ja selleks hetkeks peab kohale olema saabunud nii palju raskerelvastust lääne poolt, et Venemaa armee üksused oleks võimalik riigist välja ajada.

Ždanovi sõnul tõi Venemaa armee Ukrainasse kogu oma vägede operatiivreservi ehk siis hetkel on muu Venemaa sisuliselt kaitseta.