Vene armee näitab uues Donbassi lahingus, kas suudab vigadest õppida

Venemaa pealetung Donbassi „rahvavabariikide” laiendamiseks ja Ukraina idapoolsete vägede kottivõtmiseks on mõlema poole kinnitusel alanud. Ukraina kindralstaabi teatel üritasid Vene väed esmaspäeval rünnakuid kogu rindejoone ulatuses, kuid ei suutnud erilist edu saavutada. Erandiks oli paarikümne tuhande elanikuga Kreminna linnake Luhanski oblastis, mille langemist Vene vägede kätte kinnitasid mõlemad pooled. Ukraina kohaliku sõjaväeadministraatori teatel tegi Vene suurtükivägi linna enne rünnakule asumist põhimõtteliselt maatasa, mistõttu kaitsjad sealt taandusid. „Pealetungiks on kontsentreeritud väga oluline osa Vene armeest,” tõdes president Volodõmõr Zelenskõi.

Sõja uue faasi algust kinnitas teisipäeval ka Vene välisminister Sergei Lavrov, kelle sõnul on nii praeguse pealetungi kui ka kogu „erioperatsiooni” eesmärk „vabastada rahvavabariigid” ehk hõivata kogu Luhanski ja Donetski oblasti territoorium.

Kas venelased ikka on Põhja-Ukrainas saadud kogemustest õppinud?