Lisaeelarve annab julgeoleku kindluse, toetab Eesti peresid ja põgenikke

„Koolipoisi kolm Keskerakonna vaatest, viisakamalt öeldes tänane miinimum,” kommenteeris riigikogu Keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid teisipäeval valitsuses heakskiidu saanud lisaeelarvet, lisades, et kindlasti pole tegemist sellega, mida Keskerakond taotles. Ent, möönis Karilaid, on kriisiaega arvestades tegemist hädavajaliku lisaeelarvega. Siiski on Keskerakonnal veel omad, lastetoetuste tõusu puudutavad soovid taskus.