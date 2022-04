Brasiillane Hamilton de Holanda on esineja, kes kahtlemata kirgastab peatselt algava Jazzkaare kontserdikava. 46-aastane mandoliinimängija on üks maailma väljapaistvamaid oma instrumendi virtuoose, paljude meelest lausa esinumber, eriti džässis ja Brasiilia muusikas. Ta teeb koostööd tuntud muusikutega üle maailma ning mõjub ühtmoodi maagiliselt ja magneetiliselt nii üksinda, väikestes ansamblites kui ka koos sümfooniaorkestriga esinedes.

Mandoliin on pill, mida on Eestis mitme põlvkonna vältel au sees hoitud ja laialdaselt mängitud. Brasiilias on sellel pillil teistsugused traditsioonid ja ka nimekuju – bandolim. Eesti Päevalehele antud intervjuus räägib muusikameister oma taustast ja tegevusest, samuti Tallinnas kõlavast kavast.