SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Mariupoli ründajatest pole Donbassis enam võitlejaid. Butša kohta avaldus uus info

Luhanski ja Donetski nn rahvavabariikides üritatakse mobiliseerida sisuliselt kõiki mehi vanuses kuni 65 eluaastat. Lisaks muusikutele sunnitakse lahingutesse ka näiteks õppejõude. Kurikuulsa Girkini andmetel on olukord selline, et sealt mobiliseeritutest pooled ei oska automaadist tulistada. Hüva, keegi peab ka laskemoona tassima, aga reaalses lahingutegevuses on nende kasutegur olematu.