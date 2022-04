Julgeolek on definitsiooni järgi ala, kus meeleheide ja tühja tüli norimine teevad kahju. See muidugi ei hoia ära parteide sõnasõdu ega enda ellu jäämise ponnistusi sel alal. Ma lepin seekord sellega, et osutan Priit Sibulale tähelepanu, mida ta ei vääri, ja vastan tema konstruktsioonile “Jürgen Ligile: julgeolek ennekõike! Eelarvetasakaalu dogma ei kaalu üles Eesti rahvuse säilimist” (EPL 18.04.). Sest kuigi ta norimine on nii lühikeste jalgadega, isiklik ja rajatud ta enda välja mõeldud tsitaatidele minu omade pähe, võtan seda kui võimalust ja kohustust natuke riigikaitse debatist rääkida.