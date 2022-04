Rootsi rahutuste taga nähakse välismaa kätt

Rootsile on ametlikku hukkamõistu koraani põletamise lubamise eest väljendanud vähemalt üheksa moslemienamusega välisriigi valitsust. Rootsi meedias levivad aga teooriad, et rahutusi võidi organiseerida välismaalt. Politsei eriüksuste operatiivjuht Jonas Hysing ütles esmaspäeval, et kõigi märkide järgi kavandasid ründajad kokkupõrget just politseiga, mitte niivõrd islamivastaste meeleavaldajatega. „Need ei olnud tavalised meeleavaldajad,” lisas politseijuht Thornberg, kelle sõnul juhib toimunu taas tähelepanu politsei alarahastatusele ja kaadriprobleemidele. „Meie suurus on küll kasvanud, aga mitte samas tempos kui meie ühiskonda puudutavad probleemid,” ütles Thornberg.

Ka justiitsminister Morgan Johansson ütles kolmapäeval, et rahutusi aitasid sotsiaalmeedias õhutada välismaa islamistid