Vaktsineerimise kriisijuhtimise kogemus peaks meile õpetanud olema, et keskse juhtimisstaabi loomine ei loo võimaluse kiiresti muutuvatele oludele reageerida. See kogemus õpetas meile, et parimad partnerid kiiresti muutuvates oludes toimetama on erasektor. Peamine õppetund – reageerida tuleb kiiresti, paindlikke ja kiireid lahendusi suudab ellu viia era- või kolmas sektor – tuleb põgenike vastuvõtmisel täna rakendada.