EDITORIAL | Die europäische Sicherheit hat ihren Preis

Sehr geehrte Frau Außenministerin, bitte bringen Sie diese Botschaft nach Deutschland: Estland vertritt die Meinung, dass die Ukraine alle mögliche und notwendige Hilfe erhalten sollte. Sowohl militärische, als auch wirtschaftliche Entscheidungen zwingen Putins Russland zum Rückzug. Wir sind dazu bereit - gemessen am BIP steht Estland bereits an zweiter Stelle in der Welt, was die Militärhilfe für die Ukraine angeht. Es geht hier aber um eine richtige Entscheidung und bestimmt teilen wir beide die Ansicht, dass wir einen Sieg des Aggressors nicht akzeptieren dürfen.

--

JUHTKIRI | Euroopa julgeoleku eest tuleb maksta

Hea Saksamaa välisminister Annalena Baerbock, tervitame teid täna Eestis. Meil on, mida arutada, nimelt: kuidas aidata paremini Vene agressiooni alla langenud Ukrainat.

Eestlased olid nagu teisedki lääne partnerid meeldivalt üllatunud, kuivõrd järsu kannapöörde Saksamaa senises kannatlikus poliitikas kutsus esile Venemaa brutaalne rünnak Ukraina vastu. Teie kantsleri Olaf Scholzi Zeitenwende-kõne, mis kutsus Saksamaad üles pöörama ajaloos uut lehekülge, vastab ka meie ootustele, et Saksamaa võtaks Euroopa julgeoleku tagamises rolli, mis vastab tema võimekusele.

Kantsleri sõnavõtule järgnenud reaalsed sammud, suurendamaks kaitse-eelarvet 2%-ni ja andmaks Ukrainale võitluseks relvi, kinnitasid, et tegu pole tühjade fraasidega. Arvestades valusat kogemust eelmise Euroopat rüüstanud suure sõja ajast võib mõista, kui sügavale ulatuv ja raske muutus see teie ühiskonna jaoks on.

Paraku vajab Euroopa julgeolek praegu märksa enamat. Meil tuleb mõista, et sisuliselt ei pea Venemaa seda sõda mitte Ukraina, vaid kõigi vabadust armastavate demokraatlike riikide vastu. Just rahu hoidmise nimel ei saa me lubada, et nüüdisaegses Euroopas lastaks reegleid kehtestada jõuga.

Jälgime rõõmuga, kuidas Saksamaa kohaneb muutunud julgeolekuolukorraga. Paraku vajab Ukraina toetamine veelgi suuremaid muutusi.