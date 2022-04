Riina Sikkut: meil puudub plaan ja paindlikkus sõjapõgenike vastuvõtmiseks

Nii nagu koroonakriisis, on ka nüüd põhimõttelised otsused, valikud ja vastutus vaja kokku leppida, kirja panna ja avalikult selgitada. Praegu on plaan puudunud. Ja nii tekib segadus, et milline amet mille eest vastutab, kas hajutame sõjapõgenikke või mitte, eeldame nende pikaajalist Eestis viibimist või kiiret tagasipöördumist jne.