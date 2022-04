Marju Kuut. Muusik, kes sündis õige häälega, kuid elas valel mandril, vales riigis, valel ajal

Marju Kuut sündis valel mandril, vales riigis, valel ajal – ma olen tema muusikat kuulates selliseid asju mõelnud ja tundub, et ma pole neid ise välja mõelnud, vaid teda saatis see kuvand. Ameerika häälega laulja ei mahtunud Eestisse ära. Globaalse olekuga, laia haardega, vaba suhtumisega muusik ei mahtunud Nõukogude Liitu ära ega klappinud hiljem ka Eesti vabariigiga.

Marju Kuut sündis õige häälega, tuleks pigem öelda. Vaba ja loominguline hääl ei saagi formaati mahtuda, sest see ei ole ainult ratsionaalne bioloogiline kirjeldatav ühik. Hääle taga on isiksus, mis on stiihiline ja etteaimamatu. Ilma sellise tulise vahetu iseloomuta võiks isegi looduse poolt antud rikkalik materjal kiduda. Hääl on ainult tööriist.