KULTUURIBIIT | Kontrabassist Peedu Kassi playlist

Ane Brun – Miss You More

Norra lauljatar kelle avastasin tänu sellele, et ta laulis vahepeal backi Peter Gabrielile, kes on mu suur lemmik. Imeliselt ja unistavalt kõlav lugu. Kuskilt kuulsin, et algsel variandil mängis bassi Dan Berglund, kes on tuntud Esbjörn Svenssoni Trio koosseisust, aga siiski see variant ei olnud „päris see õige“, mistõttu tehti veel 3-4 varianti erinevate muusikutega. See on popimaailma võlu ja valu, et sageli jõuab kuulajateni 4 minutit muusikat, mida on viis kuud stuudios salvestatud ja siis veel ümbersalvestatud.