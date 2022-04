Jüri Ratas tegi peaministrina viimase kõne isale: see asi lõpeb. See kõne oli tänu ja tänulikkus isale

2017. aasta 15. novembril, isadepäeval, istus Rataste pere Oleviste kirikus. Peaminister Jüri Ratas, tema abikaasa, õed Ulvi ja Marika. Aga ka isa Rein Ratas. Võib ju öelda, et mis selles imelikku on ja miks seda meenutada, kuid just viimaseks on põhjust. Rein Ratas oli tervise tõttu pikalt avalikkuse eest eemal olnud. Nädalapäevad hiljem tegin Jüri Ratasega intervjuu – ta oli valitud Eesti mõjukaimaks inimeseks – ja uurisin ka kirikus nähtud vaatepildi kohta. Et see tähendab ju, et isal läheb paremini. „See tähendab seda,” ütles Jüri Ratas pärast mõningast enese kogumist.