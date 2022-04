Pühapäevastel Prantsusmaa presidendivalimistel lähevad taas vastamisi Emmanuel Macron ja Marine Le Pen. Mõlema jaoks on olukord muutunud. Prantsusmaa poliitika kunagisest uuest tuulest Macronist on saanud peavoolupoliitik, kes peab oma viit valitsusaastat kaitsma. Äärmuslase silti maha raputav Le Pen rõhub nüüd immigratsiooni asemel pigem hinnatõusule ja tema võiduvõimalus on suurem kui eales varem. Milles kandidaadid eristuvad ja kus üksteise võtteid kopeerivad, sellest loe alljärgnevast loost.