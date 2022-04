FOTOD | Fotografiska avab kahe ühiskonnakriitilise fotokunstniku näitused

Carla Gannis on interdistsiplinaarne kunstnik, kes elab Brooklynis, New Yorgis. Ta teosed tegelevad maapealse ja digitaalse reaalsuse, looduse ja kunstiteose, teaduse ja ulmekirjanduse vaheliste kummaliste komplikatsioonide lahkamisega kaasaegses kultuuris. Gannis, keda paelub digitaalne semiootika, kasutab oma kunstipraktikas horror vacui lähenemisviisi, ammutades inspiratsiooni võrgukommunikatsioonist, kunsti- ja kirjandusloost, uutest tehnoloogiatest ja spekulatiivsest fiktsioonist. Gannis on omandanud Bostoni Ülikooli maali magistrikraadi ja on New Yorgi Ülikooli (NYU) professor Tandon School of Engineering'u tehnoloogia-, kultuuri- ja ühiskonnaosakonna integreeritud digitaalse meedia programmis.

Pixy Liao on Hiinas, Shanghais sündinud ja kasvanud kunstnik, kes elab praegu New Yorgis.. Ta on pälvinud NYFA fotostipendiumi, En Foco's New Works stipendiumi ja LensCulture Exposure Awardi. Ta on osalenud Light Worki, Lower Manhattani Kultuurinõukogu, Woodstocki Fotokeskuse ja New Yorgi Kaameraklubi kunstiresidentuurides. Liao fotosid on eksponeeritud rahvusvaheliselt mitmetes kunstimuuseumites ja fotofestivalidel, sealhulgas Rencontres d'Arles'i fotofestivalil (Prantsusmaa), Asia Society's (Houston), VT Artsalon'is (Taiwan), He Xiangningi kunstimuuseumis (Hiina), Format Photography Festival'il (Inglismaa), Noorderlicht Photo Festival'il (Holland) ja mujal. Liao on omandanud Memphise ülikooli magistrikraadi fotograafias.