USA president teatas uuest saadetisest ja nüüd on haubitsaid juba soliidne kogus: 72 koos veoautodega, mis neid veavad + täiendavalt 14 4000 mürsku. Väidetavalt on 50 ukrainlast juba lõpetanud USA haubitsate tundmaõppimise ja valmis neid ka lahingutes kasutama. Ukrainlased kommenteerisid seda ise nii, et ei ole keeruline manuaalkastiga Ladast ümber istuda automaatkastiga mersusse, aga vastupidine on palju keerulisem.

Need haubitsad tulistavad palju kaugemale kui Venemaa armee omad, lisame hea õhuluure ja tasemel sõdurid ning tulemus peaks kena tulema.