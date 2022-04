Ukraina rahvuspaviljoni avamisele oli kogunenud nii palju rahvast, et isegi kutsetega inimestel ei õnnestunud läbi murda. Turvameeste sõnul ei oodanud nad nii suurt huvi, aga õnneks sain siiski viimaste seas sisse lipsata.

Biennaalil omandavad automaatselt suurema väärtuse need riigid, mis on üle elamas mõnd kriisi või sõda. Nende kunstnike töödel on justkui rohkem eluõigust. Igal juhul paistavad need alati rohkem silma - ka sellised, mis käsitlevad juba möödunud ebaõiglust.